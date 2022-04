Antoine LETOURNEL

Comme Officier Pont et Machine puis comme Ingénieur d’Armement pour 3 entreprises majeures (CMA CGM, MAERSK TANKERS et SUBSEA 7) dans leurs industries respectives, j’ai acquis une expérience complète et de solides connaissances dans le management des opérations, des projets et des navires.



La mise en œuvre des moyens nécessaires, l’encadrement des équipes pour gérer efficacement des navires et délivrer des projets, dans le respect des exigences HSE, de délais et de coûts sont autant de missions qui m’ont été confiées et réalisées avec succès.