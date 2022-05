Philippe DETRAGIACHE

Marine Skills

 - Master full STCW

 - Yacht Master full STCW

 - Master in Law and Business (French DESS)



Onboard Maritime Experience

 - Merchant Marine: Containers carriers, Roll-on Roll-off vessels, LNG vessels (gas)

 - Yachting : craft and motor yachts from 10 to 25 meters long

 - HAZOP, HAZIP, Risk Assessment



Onshore Maritime Experience

 - Chartering, Marine Manager

 - HSE, Safety & Security Manager (DPA / ISM Code & CSO / ISPS)

 - Marine Law & Business

 - HR Management



IT Skills

 - Microsoft Office, Open Office

 - Databases, Internet

 - Software & Web site development



References: CMA-CGM, CarLine, Gazocean, SAIPEM, HR-Marine Service



Membres des associations:

- Ecole de Sorèze

- DESS 203 / Master Paris 1 Panthéon-Sorbonne

- Propeller Club