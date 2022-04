Antoine LIMOUSIN

Je suis prêt à partager mon expérience ferroviaire atypique…



J’ai passé environ 17 ans dans une entreprise Ferroviaire « hors normes » : Eurotunnel. L’utilisation de matériel roulant au-delà des gabarits classiques sur l’un des réseaux les plus chargés au monde ne peut être qu’enrichissant. En 2014, l’envie de découvrir une autre face du ferroviaire m’a conduit vers la Société Pichenot-Bouillé, spécialisée dans la construction et la maintenance de voies ferrées.



Quelques missions qui ont enrichi mon expérience :



- Mise en service d’un tour en fosse

- Chef d’équipe secteur essieux

- Analyse de l’usure des roues

- Optimisation du potentiel des roues

- Mise en place du chantier révision bogie

- Lancement d’opérations de maintenance de grande envergure





Après avoir géré le domaine des organes de roulements au sein d’Eurotunnel sous ses différents aspects :

 Prescriptions de maintenance

 Gestion des appels d’offre

 Suivi technique de la révision en externe des essieux montés

 Gestion des dossiers d’expertise et d’analyse de défaillances

J’ai transposé, cette expérience à d’autres sujets tels que :

 La production d’air comprimé (expertise et analyse des défaillances dans le but de fiabiliser les compresseurs Atlas Copco intégrés dans les locomotives Brush).

 Les pantographes (analyse des usures des équipements dans le but d’apporter des solutions)

 La protection anticorrosion (validation des produits et processus afin d’optimiser la durée de vie dans les conditions sévères du tunnel ; atmosphère saline et phénomène de sablage sous caisse généré par les turbulences).

 Le nettoyage technique (validation des produits nettoyants à base d’agrumes (D5 Clean) et du nettoyage cryogénique dans les armoires électriques).



La volonté de découvrir de nouveaux horizons et d’aborder de nouveaux challenges m’a décidé à quitter Eurotunnel. Le 01 juillet 2014 j’ai pris la fonction de Responsable Maintenance & Matériel de la Société Pichenot-Bouillé dans les Yvelines. Cette Société était spécialisée dans le remplacement et la maintenance des voies et appareils de voies ferrées. J’ai analysé les dysfonctionnements du service afin de mettre en place des plans d’améliorations :



− Base de données maintenance permettant une analyse des coûts et des récurrences inexistantes :

J’ai donc rédigé un cahier des charges dans le but de consulter les différents fournisseurs potentiels capables de mettre en œuvre une solution de GMAO au sein de l’Entreprise. J’ai consulté 14 fournisseurs de Progiciel est attribué le marché à la Société Altaïr après une délibération avec la Direction.



− Service Achat inexistant :

L’intégration d’un tel service au sein d’une PME n’étant pas envisageable, j’ai inculqué les notions de « sourcing » et de rigueur ferroviaire au sein du service maintenance afin d’effectuer des gains considérables en termes de coût.



− Culture hydraulique inexistante :

Des pannes régulières sur les équipements hydrauliques en chantier m’ont contraint à démontrer par voie d’expertise la nécessité d’améliorer la maintenance de ces matériels.



Depuis septembre 2016 et le rachat de Pichenot-Bouillé par la Société Eiffage, j’occupe le poste d’Expert Technique Matériel Ferroviaire et de Directeur Technique. Mes missions sont variées :



J’ai rédigé la spécification technique pour l’achat d’une flotte de 100 wagons plats et je suis le projet de fabrication de ces wagons auprès du fabricant.

Je mène le projet de certification ECM (Entité en Charge de la Maintenance) dans le but d’assurer l’autonomie d’Eiffage Rail dans sa maintenance.

Je suis le projet de mise en place d’un nouvel atelier de maintenance ferroviaire près de Sablé-sur-Sarthe.

On m’a confié la mission d’étendre le périmètre du Progiciel de GMAO du Groupe Eiffage à Eiffage Rail ainsi que l’intégration d’un Progiciel de GED.

De plus, j’effectue également des interventions en Université devant des étudiants en Licence de Maintenance des Transports Guidés.



