Antoine Lopez est passé par tous les stades de responsabilités en France et à l'étranger.



Dans l’industrie de spécialités chimiques pour un grand groupe allemand, pendant 30 ans, il fut directeur marketing, puis directeur de filiale en Europe.



Il devient dans les années 90 Président pour l’Amérique du Sud, où il acquiert une grande connaissance du marché Brésilien.



En 2001 il fonde un cabinet de conseil et dirige une équipe de 6 consultants séniors dans toute la France.



Puis Il part en Chine en 2003 pour démarrer une activité en qualité de directeur général pour une PME Italienne de l’industrie automobile. Il participe aux restructurations et acquisitions. Il rejoint le siège social en Europe comme directeur de la stratégie et en France comme Directeur Général. Il forme et prépare le jeunes potentiel pour diriger les filiales du groupe.



Après 15 ans d’expatriation il revient en France, dans le Nord, en 2010 et fonde DAL Consulting, conseil en stratégie, facilitation de séminaires et comité de direction, pour entreprises et collectivités. Il intervien à l'ENSIAME de Valenciennes pour le management de projet.



Mes compétences :

Leadership

Team building

Atelier de créativité

Management de projet