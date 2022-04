Antoine LOUVET

COMPETENCES







Contrôle de gestion Aide à la décision

- Outils d’élaboration budgétaire

- Outils de suivi budgétaire pour les opérationnels

- Analyse des écarts, commentaires et recommandations

- Rentabilités par secteurs d’activités

- Tableau de bord d’indicateurs financiers et non financiers

- Reporting vis-à-vis du siège

- Création de supports de recueil d’informations (anticipation)

- Résultats flash à J+2 (tendance extra comptable)

- Outils de simulations

- Outils de construction tarifaire

- Outils de gestion du temps



Comptabilité

- Comptabilité générale jusqu’au bilan

- Arbitrage des choix de provisions

- Réduction des délais d’arrêté

- Fiscalité

- Paie et déclarations sociales

- Gestion prévisionnelle de trésorerie

- Audit comptable

- Homogénéisation de procédures

- Déploiement de procédures Groupe Achats

- Répertorier les besoins

- Etudier le marché

- Rechercher les fournisseurs

- Construire un appel d’offre

- Comparer les offres

- Négocier avec les fournisseurs

- Choisir le fournisseur

- Négocier le contrat

- Suivre la commande

- Evaluer les fournisseurs

- Gérer les incidents et les réclamations

- Mise en place d’une charte éthique





Systèmes d’information

- Chef de projet de changement de logiciels de comptabilité, de gestion des d’immobilisations

? Rédaction de cahier des charges

? Consultation achat

? Mise ne place paramétrage

? Formation des utilisateurs

? Tenue du planning (délai tenu)

? Gestion du budget du projet (0 dépassement)

- Déploiement de logiciels Groupe et formation des utilisateurs (5-6 personnes)



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance