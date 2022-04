Antoine LUNEL

Je suis diplomé d'une maitrise d'économie et d'un diplôme universitaire de russe. Afin d'être en accord avec ma passion et mes projets professionnels, je me suis tourné vers un master 2 en Ingenieurie du Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises. Durant ce master en alternance j'ai suivi mon apprentissage dans une agence de notation extra financière, EthiFinance, où j'ai occupé un poste d'analyste extra financier.

J'ai travaillé chez Intertek sustainability solutions (société d'audit et de conseil en développement durable) en tant que consultant. Les thèmes sur lesquels j'ai travaillé lors de cette experience ont été variés : les gazs à effets de serre, le bilan carbone, les achats durable, la reglementation REACH et l'analyse du cycle de vie.

Je me suis lancé dans la commercialisation d'un nouveau concept avec comme ambition de monter un nouveau type de franchise qui serait une alternative plus seine et plus équilibrée à ce qui existe aujourd'hui.



Mes compétences :

Développement

Développement durable

Écologie

Environnement