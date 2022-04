Antoine MACHY

Compétences :



-Anglais : diplômé du First Certificate of Cambridge (équivalent au TOEIC 750-824).

-Espagnol : scolaire.



-Informatique : maîtrise des outils de la suite Office (Word, Excel et Power Point), Catia, Abaqus, Mathematica, notions de Matlab, notions de programmation sous Windev, notions sur les bases de données (langages SQL, XML et XPath).



-Habilitations, diplômes, formations : Formation en robotique à l'université Lille 1 (Kuka, ABB), Diplôme de Management par la Valeur (Project Member) décernée par l’EGB, Habilitation électrique niveau B2 par HEI, Habilitation chimie



Mes compétences :

Permis de conduire

Catia v5

Microsoft office

Management par la valeur

Conception Mécanique

Robotique (ABB, Kuka)

Ansys workbench

Abaqus/CAE