Antoine MAGGION

Fort de mon expérience en tant que chef de projet à Pfeiffer Vacuum SAS, je suis actuellement en recherche d'emploi et disponible immédiatement.

D'une formation initiale de technicien en conception mécanique, j'ai évolué vers un poste d'ingénieur chef de projet.

Par ce biais j'ai acquis des compétences en gestion de projet, en automatisme ainsi qu'en technologies du vide.

Je parle anglais et j'ai réalisé de nombreux déplacement professionnels à l'étranger.

Je m'intègre facilement dans un groupe de travail mais je sais également être autonome.

Je recherche tous type de poste mettant en avant ma motivation, mon perfectionnisme et me permettant de m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

CAO

Conception mécanique

Dimensionnement

Mécanique

Mise au point

Modélisation

Montage

Pro-Engineer

Process

Validation

SolidWorks

Catia

Gestion de projet

Automatisme WAGO