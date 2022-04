Antoine MAISONS

Etudiant en école d'ingénieur spécialisation systèmes mécaniques à Troyes (UTT), je suis actuellement en recherche de stage de conception en bureau d'étude ou en R&D. Ma formation m'ayant fais étudier divers domaines de la mécaniques, allant de la mécanique des fluides à l'étude des matériaux en passant par la mécanique des milieux continue, j'ai sue développer une capacité d'adaptation qui me permet appréhender sans difficulté les nouveaux challenges se présentant devant moi.

Je suis dynamique, organisé, rigoureux, pugnace, et éternellement optimiste. Ouvert d’esprit et curieux de nature je suis désireux d'apprendre. D'un naturel facile et ayant l'habitude des sports d'équipe je n'ai en générale aucun souci pour m'intégrer au sein d'un groupe. Je sais faire preuve d'abnégation ce qui m'a souvent valu le respect de mes collègues.

Passionné de nature et d'ornithologie, je suis intéressé en premier lieu par le domaine de la biomécanique. Toutefois ayant travaillé plusieurs étés pour la Mairie de on village, je suis aussi sensibilisé au domaine de l'agriculture et du transport. Encore, amoureux de voyage je ne peux m’empêcher d'affectionner les domaines de l'aéronautique et de la marine.



Mes compétences :

SolidWorks

PTC Creo

CATIA

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

Créativité

MATLAB