Madison GHELFI

Je bénéficie de 5 ans dexpérience dans les secteurs de la communication, de l'événementiel et du digital.



Tout d'abord, au sein du château La Coste, où j'assistais la chargée de communication et des projets culturels du domaine. (Evènements culturels, communication interne et externe : gestion des réseaux sociaux, relations presse... )



Ensuite, au service événementiel du Palace parisien le Ritz Paris, en tant que coordinatrice d'événements professionnels et privés.



Et enfin, depuis 2 ans au sein de la start-up parisienne My Little Paris, au pôle expérience, dans lequel je suis chargée des événements pour nos différents médias en collaboration avec des marques. (My Little Paris, My Little Box, Merci Alfred, Mona, My Little Beauty, My Little Kids, Tapage etc)



Ma personnalité est un réel atout au quotidien dans mon métier. Je suis une personne assidue, dynamique et créative. Je suis également perfectionniste, en effet, jaime le travail bien fait et rendu à temps. Ma motivation et ma ténacité sont également des traits de ma personnalité.