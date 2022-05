Quentin BRUSSOL

Etudiant en 3eme année d’école supérieure de commerce, je m’épanoui également tourné vers des milieux associatifs. Cela me permet notamment de développer mon aisance relationnelle, ma capacité de gestion de projet,…



Je suis également amateur de voyages. Partir à l’aventure ne me fait pas peur bien au contraire !!!



j’ai déjà voyagé en Angleterre en solitaire pour pouvoir vivre des expériences qui n’auraient pas été possible en restant en France, le tout en perfectionnant mon niveau de langue

Je cherche à me développer dans les domaines du luxe ou du multimédia, le tout dans des marchés internationaux

Vous pouvez me joindre à tout moment au 06 15 12 87 78





Mes compétences :

Anglais

Vente directe

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft expression web

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Accueil

Microsoft Office