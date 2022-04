Antoine MAITRE

Diplômé d'une école de management et de gestion (IAE Grenoble), j'exerce une activité liée à l'économie de la montagne.



Travaillant actuellement dans des métiers à dominante technique, j'acquière petit à petit de l’expérience en maintenance (neige de culture et remontées mécaniques). L'objectif étant de disposer de solides bases dans ces domaines, qui sont fondamentaux pour le fonctionnement d'un domaine skiable.

Accompagné de 2 autres personnes, nous gérons notre installation de neige de culture (maintenance, production) en autonomie, en essayant de l'optimiser pour produire de la neige de culture de manière raisonnée et au plus bas coût.

Je dispose également du permis téléski, qui me permet de renforcer les équipes en cas de besoins, en conduisant un téleski en autonomie.



A moyen terme, je souhaiterai évoluer vers un poste en lien avec ma formation supérieur et les expériences techniques que j'acquière petit à petit.

D'ici 2 à 3 ans (horizon 2015), je rechercherai :

* Un poste de Responsable Technique adjoint ou Chargé de Projets dans un domaine skiable.

* Ou encore un poste de Chargé d'Affaires chez un constructeur de remontées mécaniques, ou de neige de culture.



Mes compétences :

Ski

Logistique

Gestion

Maintenance