Antoine MALLET

Définition des architectures réseaux pour l’intégration des projets clients.

Suivi des projets clients, définition des besoins avec le client, mise en place de l’architecture.

Refonte de l’architecture réseau de la plateforme de test (étude, mise en place, documentations).

Gestion et mise en place de solution de répartition de charge (BIG-IP F5, Nortel Altéon).

Mise en place d’une plateforme SNMPc active/standby pour la supervision de l’ensemble des équipements.

Gestion des serveurs DNS

Déploiement d’une plateforme d’authentification RSA

Déploiement de la plateforme Netscreen Secure Manager (NSM) 2010r3

Mise en place d’un gateway VPNSSL sur Juniper SA2000 en active/active

Définition d’une architecture gateway VPN IPSec, pour les partenaires

Mise en place d’équipements de QoS et de Shaping pour les applications métiers.

Etude de produit, avec qualification en lab et rédaction d’un cahier des charges et de restitution.

Déménagement d’une salle d’hébergement informatique.

Support N2