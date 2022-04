Erwan PIGNEUL

Je suis un manager technique et opérationnel.

J'aime garder un pied dans la réalisation et le concret et suis très porté sur le métier avec en général un avis assez aigu sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Malgré cela, je sais faire ce que l'on attend de moi...

D'un point de vue humain, je suis exigeant, très porté sur le feedback, bon ou mauvais, doté d'un bon sens des priorités et plutôt créatif.



Techniquement, j'ai des compétences globales suffisantes pour comprendre le nécessaire, avec une spécialisation en matière de moteurs de recherche (Exalead, Fast, Pertimm, ElasticSearch, Algolia).

En veille active constante sur le nosql, big data, technos javascript émergentes... Pour utilisation dans le cadre des activités quotidiennes.

J'aime changer les choses et être un acteur du changement.

Je suis technophile mais je ne vois la technique que comme un moyen d'atteindre un objectif métier.



Globalement, j'ai un gout prononcé pour la data, l'outillage, les projets en mode collaboratif sur de petites équipes autonomes. J'ai plus un profil de leader que de gestionnaire (thème qui ne me passionne pas).



Mes compétences :

Adaptation

Innovation

Management

NoSQL

Linux

MySQL

PHP

Python

Hive

Pig

Dataiku Studio

Hadoop

AngularJS

Pertimm

Elasticsearch

Algolia

Exalead