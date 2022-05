Yohann JEGOU

Ingénieur études à la direction technique du groupe Pages Jaunes, je suis le référent fonctionnel des applications back-office dont j'ai la charge et le point d'entrée pour toutes demandes d'évolutions impactant le périmètre technique et fonctionnel.



A ce titre, j'interviens sur divers projets dès la phase de murissement (recherche de la solution adéquate) et développement d'une partie des évolutions jusqu'au support sur incident dernier niveau. Je priorise également les demandes d'évolutions pour répartir la charge en fonction des disponibilités de l'équipe (une TMA de 4 développeurs, 2 intégrateurs, 3 responsables d'application).



Mon périmètre se compose d'une application principale hébergée sur une base oracle qui agrège l'ensemble des données destinées à la parution et alimente les moteurs de recherche du groupe.

Et d'autres applications qui assurent les rôles suivants :

- le stockage et la restitution des images du portail pagesjaunes.fr.

- le stockage et la restitution des données en fiche détaillée.

- la préparation des données géographiques utilisées dans le champ "où" des sites du groupe.



Mes compétences :

Oracle

X400

SQL

MySQL

WebSphere MQ

HP-UX

UNIX

Python Programming

Perl Programming

MongoDB

Mercury Quality Center

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

FTP

Apache WEB Server

la supervision

Patrol

Oracle CRM

Mercury Interactive TestDirector

Linux Debian

Linux

EDI

CFT

Apache Subversion

eLearning

XML

Web services

PVCS

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visio

Microsoft Office

Mantis

Linux Red Hat

JSON

JIRA

IBM AS400 Hardware

ECLiPSe

Dollar Universe

Customer Relationship Management

Clarify Amdocs CRM

CSS 3

JavaScript

HTML 5

Elasticsearch

Node.js

Logstash