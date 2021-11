Emmanuel FORESTIER

De formation ingénieur informatique, j'ai débuté en tant que développeur avant d'évoluer progressivement vers un poste de chef de projet.

J'ai eu l'opportunité d'intervenir sur des projets très variés, tant en terme de technologie, que de domaine fonctionnel, de taille ou de durée, ainsi que de méthodologie. Cela m'a permis de développer de multiples compétences et surtout une grande capacité d'analyse et d'adaptation.

Fort de mon sens du service et d'une grande rigueur, j'ai à cœur d'atteindre la satisfaction de mon client, tout en respectant les contraintes liées à la réalisation d'un projet (coûts, qualité, délais).