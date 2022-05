Pierre GERMAIN

Après des études scientifiques j'ai intégré le groupe HLI en région parisienne travaillant essentiellement pour le groupe Coriolis Telecom.

Durant 7 ans j'ai été développeur Web et BI en environnement Microsoft (Asp.net, Javascript, VB6, MSSQL Server...), spécifieur fonctionnel sur des projets CRM, pilote d'une TMA métier, et consultant sur du décisionnel ou la mise en oeuvre d'ERP (peoplesoft).

En 2003 j'ai rejoint la société SII à Rennes, pour laquelle j'ai été consultant décisionnel pour le groupe Ouest-France durant 4 ans.

J'ai ensuite rejoint la direction technique de SII à Rennes où j'ai occupé un poste d'ingénieur d'affaires pendant 3 ans pour industrialiser les processus avant vente, ce qui a permis à SII de devenir un acteur important des prestations au forfait et en Centre de Services.

Fin 2010, au sein de la direction technique SII-Ouest, je suis revenu sur un poste plus opérationnel avec de la gestion de projet agile (SI ou du Web) et des actions ponctuelles d'avant vente.

Depuis 2013 j'occupe un poste de directeur de projet et je me suis orienté notamment sur le Data Management en nouant un partenariat avec la société TALEND et en pilotant un projet autour de la Data Quality.



Je suis engagé dans plusieurs associations (Scouts de France, Cigales de Bretagne) et j'ai également créé 2 associations chez SII (course à pieds, asso culturelle).



Mes compétences :

Gestion de projets

Business objects

Business intelligence

Scrum

DataStage PX

Avant vente

CRM

Propositions commerciales

Organisation

Animation d'équipe

Gestion de projet

Management

Talend

Gestion de base de données