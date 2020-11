Laure DZIADOSZ

Scientifique, suite à un 3ème cycle en management des entreprises, je me suis orientée vers des fonctions comportant des problématiques marchés, stratégiques et d'organisation. J ai occupé différents postes en recherche scientifique, marketing, formation, commercial, communication interne, dans divers domaines tertiaires, industriels et universitaires.

Depuis 10 ans, j interviens en organisation des Systèmes d Information. Je suis à l'écoute d opportunités, que ce soit dans des univers connus comme dans de nouveaux, pour des missions d'organisation / management et d'accompagnement.



Mes compétences :

Gestion des incidents

ITIL

Système d'Information

Management

Communication

Informatique

Conseil

Marketing

Chimie

Business Objects

Lotus Notes

Formation