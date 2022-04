Cyril LEBARS

Ingénieur généraliste, j'ai derrière moi plus de 20 années d'expérience dans les systèmes d'information, pendant lesquelles j'ai pu découvrir de nombreuses organisations et de nombreux métiers.



J'ai commencé par me forger un socle de compétences pendant 3 ans comme développeur chez un éditeur de logiciel pour ensuite rejoindre une ESN et encadrer des équipes techniques ou fonctionnelles en régie au sein d'entreprises de secteurs variés : services aux collectivités, automobile, accès internet, téléphonie mobile...



Il y a bientôt dix ans, j'ai rallié le côté utilisateur, le monde de la publicité et des média avec PagesJaunes, où j'ai notamment eu la chance d'assurer de bout en bout la mise en œuvre de l'espace client, dédié aux professionnels français. Disposant d'une équipe allant jusqu'à 15 personnes, j'ai pu expérimenter pendant plus de 6 ans les méthodes agiles avant de transférer la réalisation à une TMA.



De nombreux challenges m'attendent à nouveau et j'y mettrai comme à mon habitude toute mon énergie pour les transformer en succès.



Mes compétences :

Agile Scrum

Méthode agile

Gestion de projet web