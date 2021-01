Geoffray GRUEL

Depuis ouverture d'Ippon USA je suis plus présent sur les réseaux internationaux : LinkedIn, Twitter.

--

Je suis associé d'Ippon Technologies, SSII spécialisée sur les nouvelles technologies (Java EE, Portails, SOA).

Mélange dextrême professionnalisme et dextrême décontraction, Ippon est une SSII imprégnée des valeurs du sport (effort, persévérance, sens du résultat) qu'elle transmet sur chacun de ses projets (conseil, forfaits, régie).

Je développe également Atomes, notre filiale Cloud et Devops depuis 2012, pour en faire un acteur de référence des services de "Run" Java en France et à l'international.

Mes valeurs : l'écoute, l'action, le travail en équipe, le développement des compétences.

Mon dada : le RUGBY

Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter - ggruel@ippon.fr



Mes compétences :

Scrum

Liferay

Agile

Java

SOA

Rugby