Pierre ESQUIBET

Ayant autant d'affinité pour le monde de la production que pour le monde du projet, j'aime faire le lien entre ces deux mondes.



Tout au long de ces 30 ans d'expérience, j'ai acquis des expertises diverses:

- Expertise et conseil en gestion documentaire

- Assistance à la Maîtrise d'ouvrage

- Organisation et accompagnement aux changements logistiques

- Management d’équipes de production et de projets

- Direction et suivi de projets

- Gestion de production en milieu industriel

- Formalisation de contrats

- Gestion du portefeuille client industrie et services.



Mes compétences :

RESPONSABLE

Management

AMOA

Gestion de projet

ACCOMPAGNEMENT

COMMERCE

Audit

CONSEIL

Optimisation des process

Accompagnement au changement

Gestion du document