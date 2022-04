Antoine MALLOT

Fort d'une expérience de cinq années dédiée à plusieurs ONG en street-marketing, je souhaite construire une nouvelle page pro sur la région nantaise courant 2016.



Après l'obtention de ma licence de Psychologie, j'ai souhaité rentrer dans le vif du sujet. C'est dans cette optique que j'ai pris, en 2010-2011, un poste en service civique à l'AFEV France (association étudiante n°1 en France). J'y ai développé un sens aiguisé du travail en équipe.



J'ai saisi dans la foulée l'opportunité de travailler pour ONG Conseil, en tant que recruteur de donateurs, puis coach/formateur pour les collectes de fonds de nos ONG médicales clientes. Cette expérience m'a permis de me révéler au sein de la jungle du fundraising, avec la volonté de revaloriser la réputation de mon métier par l'essence même de la pratique : la rencontre humaine.



2013 : changement de prestataire et de cadre. Recruté pour consolider et développer le nouveau programme de Collecte de fonds Itinérant chez Cause à Effet, j'œuvre notamment pour Médecins sans Frontières, Action contre la Faim, Care France et Amnesty International, acteurs majeurs du travail humanitaire mondial, en tant que manager/formateur itinérant France.



Je défends une approche non-culpabilisante du fundraising humanitaire. Je forme mes équipes à une technique commerciale éthique garantissant la pérennité des collectes de nos ONG clientes, sans altérer les résultats. Fondée sur un accompagnement de qualité des futurs donateurs (écoute, compréhension des besoins, bannissement du forcing), la transparence vis à vis de notre travail de collecte et l'approche humaine au cœur des rencontres, cette vision est celle que mes équipes partagent quotidiennement avec des milliers de citoyens français.



Mes compétences :

Street Fundraising

Leadership

Coaching d'équipe

Travail en équipe

Coaching individuel

Management

Aide à la prise de décision

Logistique

Gestion d'équipe

Coaching

Vente

Formation

Marketing direct