Marc LAPORTE

Titulaire d'un baccalauréat scientifique et du BAFA, j'ai régulièrement exercé sur diverses fonctions, et avec différents publics, en tant que travailleur social depuis l'âge de 17 ans.



Les premières années, ce fût comme animateur sur des centres de vacances, des accueils de loisirs sans hébergement ou encore des classes de découverte en périodes scolaires.



Lors de ces nombreux séjours, j'ai pu appréhender la gestion des différents moments de la vie quotidienne. J'ai aussi appris à mettre en place des projets et temps d'animation en fonction de l'âge et du rythme de l'enfant tout en assurant sa sécurité physique et morale de ce dernier. J'ai également appris à être garant de la vie du groupe et de l'intégration à celui ci.



Lors de séjour à l'étranger et/ou itinérants, ou j'ai pu encadrer des adolescents, j'ai su prendre des décisions opportunes lors de contexte d'urgence, prendre position lors de situations de conflits et confirmer mon sens de l'autorité.



J'ai également travaillé avec un public handicapé, pendant les fêtes de fin d'année, ce qui m'a donné une certaine capacité d'adaptation propre a chaque individu.



Avoir été formateur BAFA me permet aussi d'avoir une bonne capacité d'analyse et d'évaluation.



Enfin mes différentes expériences personnelles, que ce soit au Pérou (voyage seul pendant 3 mois), ou au Népal en tant que volontaire au sein d'un orphelinat pour une ONG (5 mois) me permettent d'avoir une ouverture d'esprit sur la diversité avec les autres cultures et les différents problèmes sociaux auxquels elles peuvent être confrontés.



Mes compétences :

Animateur