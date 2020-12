Bonjour ! Je suis Juliette Manceau, graphiste freelance basée à Nantes.



Créative et passionnée par la communication, j'accompagne les entrepreneurs, entreprises et associations dans le développement de leurs projets.



Mon travail s'articule principalement entre :

- La création graphique (identité visuelle, supports de communication, illustration et web design...)

- La création éditoriale (mise en page, brochure, livre, magazine)



Forte dune expérience de cinq ans en agence de communication,

j'ai pu travailler pour des particuliers mais aussi de grands groupes privées et publics tels que Groupama, Club Med, Ingenico, Perrier, LVMH recherches, Conseil Générale du 93, Sacem, Soliha, etc.



Cette expérience m'a permis de réaliser des projets variés et de suivre mes clients à chaque étape de la création jusqu'à la livraison.