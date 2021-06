Emilien GARNIER

Après un diplôme d'ingénieur en informatique par alternance, j'ai démarré ma carrière chez Steria en tant qu'analyste/développeur sur divers projets du centre de service.



J'ai ensuite poursuivi ma carrière dans la société en tant que référent technique en support du chef de projet avant de rejoindre le monde de l'énergie en tant que responsable d'application et référent technico/fonctionnel.



Un peu plus tard j'intervenais en tant que chef de projet sur une TMA de 30 personnes pour un grand compte de l'énergie tout en gardant mes atouts techniques en participant aux phases de conception et d'architecture des différentes applications.



Depuis 2016, j'ai choisi de prendre part à une autre aventure en quittant le monde des ESN et en rejoignant Maison du Monde. Ingénieur d'études au service informatique, mes activités sont aussi variées qu'enrichissantes.



Mes compétences :

Informatique

Réseau

JAVA

J2EE

Ingénieur

Spring

Hibernate

Struts