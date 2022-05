Louis-René LEMAIRE

A travers des ateliers pratiques et rapides, j'accompagne vos équipes (techniciens, employés, managers, étudiants ...) vers une organisation plus agile, basée sur l'écoute, le développement des synergies et la bienveillance.



Je m'appuie sur mon triple parcours :

- comédien et coach de théâtre d'improvisation depuis 5 ans

- développeur et chef de projet en grandes entreprises

- workshop designer en agence d'inspiration et d'innovation



Mes compétences :

Gestion de projets

Scrum

Développement web

Ergonomie web

Architecture informatique

Base de données

Search engine optimization

Search engine marketing

Product owner

Web

Agile

E-business

Ebusiness

Ateliers personas

Design thinking

Diplomatie

Mind Mapping

Théâtre d'improvisation

Pédagogie

Parcours clients