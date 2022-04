Antoine MARCON

Compétences :



Vidéo : Utilisation de caméra pro, technique de reportage, réalisation de clips, motion making. (Finalcut Pro, Adobe Première, After Effect, ...)



Pilote de drone : des prises vues aériennes et des mouvements de caméra inédits (diplôme validé auprès de la DGAC).



Communication : compréhension et identification des besoins du porteur de projet. Objectif : proposer un produit audiovisuel qui correspond exactement aux attentes du porteur de projet.





Management : technique de gestion d'équipe, organisation d'évènements et conduite de tournage.



Informatique : Microsoft Office, Adobe (Photoshop, Illustrator, IDisign)



Mes compétences :

Ski

Montage

Final cut pro

Communication

Editing

Adobe

Sport

Reportage

Pilote de drone

Cadrage

Réalisation Audiovisuelle