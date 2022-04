Antoine MARGER

Je suis Avocat Associé, depuis plus de 10 ans, dans une structure (la SCP MARGER et SKOG) dédiée aux particuliers, TPE et PME.



Mes activités dominantes sont le droit social, droit civil et le droit du contrôle technique automobile.



La SCP MARGER et SKOG combine :



Des compétences juridiques et Judiciaires;



Des couts d'intervention réduits;



Une réactivité et une disponibilité certaine;



Nous sommes les conseils de plusieurs réseaux de franchise, depuis plus de dix ans) dont les membres disposent d'une assistance téléphonique gratuite. Nous répondons gratuitement à toute les questions récurrentes qui ne nécessite pas de travaux de recherches.



La diffusion d'informations immédiates sur l'évolution des dossiers...



Les autres compétences du Cabinet sont détenue par mon associé qui exerce une activité à forte dominante judiciaire et notamment en matière Immobilière, voies d'exécution, recouvrement de créances, baux d'habitation, responsabilité civile des professionnels de l'immobilier...



Mes compétences :

Automobile

Contrôle technique

Droit

Droit du travail

Technique

Technique automobile