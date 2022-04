Antoine MARIDAT

- 6 années de recherches et d'études sur la gestion des Menaces Internes et l'ISO 27001 (Système de Gestion de la Sécurité des Systèmes d'Information (SGSSI))

- Master (MSc) en Management, Bachelor en Business International;

- Expériences Internationales - USA, Allemagne, Royaume Unis, France et Emirats Arabes Unis;

- Expérience Transversale en Audit, Sécurité de l'Information (ISO 27001), Marketing & Communication;

- Précédemment chez Falcon Intelligence, F2i ESE SARL, GEM Center for International Affairs, Barfield Inc.



COMPÉTENCES-CLÉS:

--------------------------------------



SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (ISO 27001)

- Mise en place et suivi de l'évaluation des systèmes de management de la sécurité de l'information (ISO 27001) ;

- Solutions innovantes de Gestion des Menaces Internes et Programmes Menaces Internes sur-mesure (Insider Threat Program);

- Appréhension de la psychologie et des motifs des employés malveillants, ainsi que leurs comportements et modes opératoires pré-attaques ;

- Design de formations à la sensibilisation aux menaces internes et à la sécurité de l'information (ISO 27001).



MANAGEMENT DE PROJETS

- Conduite de stratégie de Sécurisation de l'Information. Nombreux projets d'optimisation de confidentialité, intégrité et accessibilité de l'information dans les processus opérationnels;

- Pilotage de l’ensemble de la logistique d'événements internationaux dans l'aéronautique - Coordination, gestion et organisation sur le terrain, design de supports de communication, choix des prestataires, des fournisseurs et des intervenants, suivi de budget.



PROJETS MARKETING

- Analyses marketing et financières de projets de R&D;

- Design de supports marketing et site internet (www.barfieldinc.com);

- Publication d'articles et supports marketing ;

- Coordination d'événements internationaux et de projets médiatiques;

- Etude marché pour Danone en mission de consulting.



Mes compétences :

Sécurité de l'Information

Stratégie

Business development

Marketing

Communication

ISO 27001