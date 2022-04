Antoine MARIE

Étudiant en Master 1, Télévision et Webmédia au sein de l'École d'Internet et de Télévision, je suis un passionné du monde de l'audiovisuel, du cinéma, et des webmédia.



Lors de mes études, j'ai réalisé plusieurs tournage en tant que directeur de production sur des courts-métrages en lien avec mon baccalauréat option cinéma, que j'ai obtenu avec mention Bien, et une note de 20/20 à mon oral de cinéma.



J'ai d'ailleurs pu assumer le rôle de gestionnaire administratif et financier des projets, gestionnaire du matériel nécessaire aux tournages. J'ai dès lors mis en place et suivi la logistique des projets tout en élaborant les plannings des prestataires. Un tel poste induit aussi la bonne coordination des moyens techniques du tournage interne et externe, l'organisation, la planification, et la coordination des différentes phases de travail. L'établissement des devis, ou encore la recherche et l'obtention de financements nécessaire à la mise en place des projets.



Passionné de musique, j'ai également composé la bande originale du film en 3D Relief "PRODUIT" réalisé par César Chiffre, et "LES EMPEREURS" réalisé par Lou Du Pontavice.



Mes diverses passions sont ainsi sollicités au sein de mon association loi 1901, INGLORIOUS MUSIC CORPORATION par laquelle j'organise des concerts, des projections, et autres soirées destinées aux jeunes et étudiants de Paris.



Dotée d'une certaine aisance informatique, et en langues, ainsi qu'un sens de la discipline, et de la rigueur, je sais travaillé en équipe, être autonome, et je dispose d'une très bonne aisance relationnelle, ainsi qu'une gestion des émotions à toute épreuve.



Enfin, je suis doté d'une solide culture générale acquise lors de ma Licence en Histoire et Sciences Humaines que j'ai obtenu avec succès.







Mes compétences :

Elaboration des cahiers de charges

Logistique et transport

Word/OpenOffice

TOEIC

Musique

Production audiovisuelle

Post production

Production musicale

Gestion de projet

Final cut

Coordination de projet

Tournage

Artiste

Cinéma

AVID

Production de spectacles