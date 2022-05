Sonia BERCOVICI

3 ans d'alternance dans le Marketing.

2 ans en tant que Chef de produit Junior à Groupama Banque



Master International Business - Spécialité Marketing du Tourisme et de l'hôtellerie

Niveau courant en : Anglais, Allemand et Espagnol



Passion Tourisme :

- Stage de 3 mois à Barcelone dans le secteur touristique

- Mission consulting bénévole pour une start-up parisienne

- Mémoire de fin d'études sur le Tourisme Équitable



Disponible : 1er Septembre 2015

Mobilité : Monde

Recherche : CDD; CDI; Intérim ou VIE - secteur touristique



Mes compétences :

Informatique

Marketing

International

BTS commerce international

Commerce

Benchmark

Photoshop

Esprit d'équipe

Powerpoint

Crédits et produits financiers

Excel

Veille concurrentielle

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle

Illustrator