Antoine MARINO

Ex cadre dirigeant de la SNCF, j'ai participé aux actions de FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) de 1999 à 2007. Animateur/Conseil à l'ASCAPE (Association d'accompagnement de jeunes diplômés et de Cadres en recherche d'emploi de 1999 à 2015. Délégué du Médiateur de la République de 2002 à 2011. Délégué du Défenseur des droits depuis 2011. Administrateur de l'ESAT le Pommeret de Bréal sous Monfort et membre du bureau depuis 2007.

Conseiller Municipal à Mordelles (35310) de1995 à 2001.



Mes compétences :

Négociation

Médiation

Conciliation