Antoine MARINOT

Natif du sud de la France, je réside maintenant à Paris où je suis graphiste & web designer indépendant, après une expérience enrichissante chez Saatchi & Saatchi Duke Paris. Je suis désormais disponible pour des missions ponctuelles ou de moyenne durée, en Agence ou depuis mon domicile et ce dans les domaines suivants : identité visuelle et print, web design & digital.



N'hésitez pas à consulter mon portfolio en ligne et me contacter.