Antoine MARINO

Je m'appelle Antoine, je suis lycéen en Terminale bac professionnel Maintenance Industrielle.

Mon projet professionnel est de devenir technicien en maintenance des parcs d'attraction ou autres systèmes industriels.

Je recherche des contacts professionnels pour avoir des informations dans le domaine de la maintenance des équipements industriels.

A bientôt, je l'espère.

Antoine



Mes compétences :

Usiner une pièce simple

Contrôler le bon fonctionnement et piloter une ligne de production

Souder des composants électroniques

Faire un câblage électrique

Démonter et remonter un moteur électrique, un moteur de moto, une débroussailleuse, un vérin

Changer des roulements à billes

Programmer sous Scratch

Dessiner une pièce simple et créer un assemblage sous Solidworks