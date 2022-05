Sandrine VAIS

J'ai un parcours atypique, je fonctionne généralement au "feeling" et mon implication dès lors est totale, d'où la diversité de mes missions. J'ai débuté en tant qu'assistante commerciale, puis de direction, puis de président, en alliant cela avec de la gestion de projets (commerciaux, créatifs ou encore de communication).

Je recherche un poste pouvant allier tous ces assets, avec du sérieux et de la rigueur, laissant tout de même passer l'humain et le relationnel.

J'ai en effet, dans mon parcours professionnel, assuré l'assistanat de dirigeants CODIR dont la Directrice Générale de DIGITAS ou du Directeur International et son Directeur de Création pour RAZORFISH (anglophones).

Etant habituée aux univers exigeants, internationaux et tendances, je serai fière d'intégrer une structure innovante et artistique.



Une expérience de la communication et du commercial validée (16ans): Sony UK, V2 Music, Virgin France / Emi France, Wagram Music - Rock&Folk, L'Affiche, Musique Info Hebdo, du free lance et diverses missions pour TF1, Intuition, ou d'autres filiales des médias, de la mode et du luxe.



Trilingue :

Anglais Courant / Espagnol - Italien Communication écrite.



Mes compétences :

Relationnel

Travail en équipe

Détermination

Réseau

Aisance relationelle

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Communication

Rigueur