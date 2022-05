Nouveau projet, nouveaux défis je suis là!...



Après avoir passé plus de 12 ans en agence à faire du marketing services et de la communication pour des grands comptes, j'ai décidé de passer de l'autre côté pour développer un site de réseau et d'inter-médiation sur l'univers de la maison:Array



Mes compétences :

Buzz marketing

Web

Internet

Communication 360

Community management