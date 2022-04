Antoine MARTEL

Je suis consultant en e-marketing et e-fundraising.



Plus concrètement, j’accompagne les associations caritatives, ongs et/ou fondations à recruter davantage de donateurs grâce à internet et ce de manière supplémentaire et complémentaire aux autres canaux de collecte des associations (courrier, téléphone, street-marketing, etc.).



Après 5 années d’expériences (de 1999 à 2004) au sein d’un des pionniers de l’Internet eu Europe, je me consacre aujourd’hui quasi-exclusivement sur les problématiques suivantes :

- Conception, Création et développement de site internet (CMS open source type wordpress, drupal, joomla, ezpublish)

- Conception, Création et développement de boutiques en ligne (Magento)

- Mesure et Analyse d’audience

- Optimisation des taux de conversion

- Construction et développements de bases de données de sympathisants

- Référencement naturel (SEO – search engine optimization)

- Référencement payant (SEM – search engine marketing)

- Conception et création de bannières publicitaires

- Conception, Création et Routage d’email

- Mise en oeuvre e-CRM

- Création et gestion de communautés

- Relations Presse Interactives

- Achats d’espaces publicitaires (CPM, CPC, CPL, CPA)



Depuis le 1er mars 2010, j’ai pris la direction du département internet de chez Adfinitas, agence européenne indépendante spécialisée en fundraising.



