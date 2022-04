Antoine MARTIN

Ingénieur généraliste diplomé de l'ICAM Nantes en juillet 2007, j'ai choisi de débuter ma carrière dans le domaine des telecoms. Pour cela, j'ai orienté la fin de mes études vers ce secteur en réalisant un mémoire scientifique en Espagne dans le département telecom de l'université polytechnique de Valence. Ensuite, j'ai réalisé un stage chez Orange France dans le domaine de la qualité de service.



Lorsque j'ai été diplomé, j'ai pu mettre en avant ces expériences pour trouver mon premier emploi dans le secteur. Je suis donc devenu Ingénieur Telecom Export, un poste qui me permet de concilier l'intérêt que j'ai pour le domaine des télécommunications et les voyages dans le monde entier.



Mes premières expériences sur le terrain chez des opérateurs divers et dans un contexte concurrentiel fort, m'ont permis de développer de solides compétences techniques, une bonne connaissance des coeurs de réseau telecom, ainsi que des capacités en gestion de projets opérationnels en environnement international.



Mes compétences :

Export

Gsm

ICC

Linux

QoS

SIGTRAN

SIP

Solaris

SS7

Telecom