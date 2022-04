Antoine MARTIN

Issu du monde associatif sportif comme pratiquant puis comme dirigeant, je travaille avec les dirigeants de clubs professionnels et amateurs sur la mise en oeuvre et l'optimisation de leur projet économique et sportif.



L'innovation et l'efficacité sont au cœur de ma réflexion.



Spécialisations :

- Conception & mise en oeuvre d'une stratégie de marketing & communication

- Organisation & suivi des projets équipements, boutique en ligne & événementiels

- Évaluation & actions de progression du projet économique & sportif



Mes compétences :

Stratégie Marketing

Audit

CRM

Management