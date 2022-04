Antoine MARTINEAU

Responsable Planification, j’ai en charge l'approvisionnement & la mise a disposition d’une gamme de produits déclinée à l’international. J’assure un rôle de coordination entre gestion de la demande, production et fournisseurs.



Pragmatique & orienté service client, je m'épanouis dans la gestion et l'amélioration de la chaîne logistique.



Mes domaines de compétences:

- Planification (production, approvisionnements, gestion des stock...)

- Gestion de projets (amélioration continue, implémentation SI...)



Mes compétences :

Approvisionnement

Approvisionnement Ordonnancement

Chaine logistique

Lean

lean manufacturing

Logistique

manufacturing

Mapping

Ordonnancement

Planification

Six Sigma

Supply chain

Value Stream Mapping