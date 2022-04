DEVENEZ PARTENAIRE ET APPORTEUR D’AFFAIRES POUR SLCI PROMOTION



Vous êtes régulièrement mandatés par des propriétaires désireux de vendre leur bien dans les meilleures conditions financières (terrains nus, maisons individuelles, garages, locaux industriels…). En tant que promoteur immobilier, nous réalisons chaque année plusieurs programmes de logements en accession à la propriété sur la Métropole lyonnaise. Afin de mettre en commun nos compétences, nous vous proposons d’établir un partenariat basé sur l’acquisition par votre intermédiaire d’opportunités foncières.



SLCI, SAS au capital de 19.000.000€, ainsi que ses filiales spécialisées dans les métiers de la promotion, du lotissement, de la construction de maisons individuelles, fait aujourd’hui référence dans l’ensemble de ses compétences.

Le développement de notre activité sur La Métropole Lyonnaise et la solidité financière de notre Groupe nous incitent à rechercher des terrains afin de construire des immeubles d’habitation de qualité.



SLCI Promotion s’engage à vous reverser une commission allant jusqu’à 7% hors taxe du montant de la transaction.

En plus de votre rémunération d’apporteur d’affaires, nous pourrons étudier ensemble la possibilité de vous confier la vente des appartements dans le futur projet.



SLCI Promotion s’engage à

 contracter des engagements au travers d’une promesse de vente devant notaire

 vous informer sur l’état d’avancement du dossier jusqu’à la signature de la vente



N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant afin que nous puissions discuter ensemble de notre futur partenariat



Antoine MARTINEZ au 04 72 80 46 12 ou 06 12 21 34 25 / antoine.martinez@slci-promotion.com



Mes compétences :

Négociation

développement

Immobilier

Réseau