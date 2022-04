Antoine MARTY

2011 : Diplômé Ingénieur Arts et Métiers ParisTech.



2011-2013 : J’ai passé 2ans et 3 mois en Russie pour participer à un important projet de construction d’une nouvelle usine de production de voitures (Joint-venture entre PSA et Mitsubishi, objectif : 125 000 vh/an, 2500 employés). En tant que chef de projet, j’ai été responsable de plusieurs missions opérationnelles puis stratégiques et financières. J’ai tout d’abord été chargé de coordonner la cellule achat russe avec les équipes d’ingénierie française pour piloter l’approvisionnement de près de 4000 références. Je suis ensuite passé coordinateur d’installation pour terminer sur des missions plus stratégiques et financières portant sur la réorganisation des flux de production pour produire de nouveaux véhicules.



2014-2016 : J’ai intégré la société JCDecaux en tant que responsable grands projets pour piloter l’installation de 2000 nouvelles stations d’abribus sur Paris. Responsable d’une équipe de 4 conducteurs de travaux, 2 assistantes et de 16 agents et d’un budget de d’un budget de 17 M€, j’étais en charge de trouver les espaces publicitaires sur la ville de Paris, obtenir les accords des services du patrimoine des mairies d’arrondissement. Puis piloter le déploiement de ces 2000 abris sur la ville de Paris.

A l’issue de cette mission, je suis passé responsable cellule appel d’offre France pour répondre aux importants contrats de mobiliers urbains publicitaires et digitaux des différentes villes de France. Réponses technico-commerciales en collaboration avec les directions régionales.



Anglais Courant

Russe (2 ans et 3 mois en Russie)

Espagnol intermédiaire



Mes compétences :

Management de projet à l'international

Russe