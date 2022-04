Antoine-Mathieu VERNANT

Ingénieur géologue/géotechnicien pour l'industrie offshore de l'énergie (oil & gas et éolienne).

> 5 ans d expérience en tant qu'ingénieur projet.

Spécialisé dans les fondations sur pieux et superficielles. Analyse de battage de pieu, ré-analyse (WEAP-CAPWAP). Analyse de pénétration de jambes de plateforme élévatrice (Jackup).



J'ai particulièrement développé ces dernières années mon expérience en tant que superviseur (représentant client) de campagnes de sol (revue de spécification, forage, suivi test laboratoire, HSE)

J'ai également de l'expérience dans le domaine des géosciences, permettant d'analyser et d'anticiper de potentiels risques liés à la géologie du terrain.



Qualité: pluridisciplinaire, social, curieux, créatif, motivé et capable de travailler en équipe



Mes compétences :

Supervision d'étude de sol

Géologie

Géotechnique

Géophysique