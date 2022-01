Passionné par la croissance, concret, tourné vers l'action et les résultats, je prends plaisir à relever des défis. Curieux et sociable, j'aime nouer et entretenir le contact avec les clients. Rigoureux et fiable, je possède aussi le sens du service et celui de la responsabilité. Cet état d'esprit, ces compétences et ces valeurs m'aident à détecter les besoins des clients, à recruter et à fidéliser, et font avancer les objectifs.