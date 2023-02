Antoine OLIVEIRA

Dessinateur projeteur indépendant structures et systèmes mécaniques.



Fort de mes 7 années d'expérience, passionné par la CAO, j'exerce en indépendant depuis 2016. D'une part par mon parcours professionnel de dessinateur-projeteur en bureau d'étude, d'autre part par la diversité de mes clients en tant qu'indépendant, je bénéficie d'une grande expérience en conception de produits industriels et d'ouvrages civils.



Issu d'études supérieures scientifiques et techniques, portant les valeurs entrepreneuriales, efficacité, rigueur, qualité et respect des délais font partie intégrante de l'entreprise.



En plus de vous libérer des risques et contraintes liés au salariat, travailler avec un freelance, de façon ponctuelle ou récurrente, apporte à votre entreprise de nombreux avantages et une valeur ajoutée certaine.



Je travaille avec le logiciel SOLIDWORKS, que je maîtrise parfaitement.



Consultez-moi! Je me tiens à votre disposition pour toutes vos demandes.



Mes compétences :

Conception mécanique

AutoCAD

SolidWorks

Dessin industriel

Conception 3D

DAO

Modélisation 3D

CAO