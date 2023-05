Antoine PROD'HOMME

Moules et Outillages de l'Ouest, société d'études et réalisations d'outillages a été créé en 1995.

Arrivé en 2000 comme projeteur-mouliste, j'ai repris la gérance en Janvier 2007.



Notre objectif est de répondre avec précision et dans les meilleurs délais aux clients qui nous confient leurs projets.



Pour cela, nous mettons en œuvre tous les moyens a notre disposition sur le plan humain, matériel et logiciel. Notre équipe soudée et réactive de technicien expérimentés est déterminée à livrer un travail répondant aux attentes de nos clients.



Les équipements techniques dont nous disposons nous permettent de réaliser l'ensemble des phases de la réalisation d'un outillage sans faire appel à la sous-traitance, tant en conception qu'en réalisation.



Depuis 1995, nous avons acquis un savoir faire dans les domaines suivants:

- Etude et réalisation d'outillages jusqu'a 2 tonnes

- Programmation d'usinage FAO

- Usinage CN classique et grand vitesse

- Techniques maitrisé:

Injection plastique

Injection caoutchouc

Injection zamak

Bi-injection/Bi-matière

Surmoulage



Mes compétences :

Caoutchouc

Injection plastique

Mouliste