Vincent COUTURIER

J'ai développé mes compétences techniques ainsi que managériales dans le secteur industriel (PME et groupes internationaux). Mon profil pluridisciplinaire m’a permis de maîtriser les aspects de la Qualité.



Expérimenté dans la fonction management de la qualité, je suis aujourd’hui pilote et garant de l’évolution et de l’amélioration constante du SMQ ISO 9001 version 2015.



Résolument engagé dans la satisfaction des clients et la réduction des coûts de non qualité, je porte un intérêt particulier pour la résolution de problèmes, l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue. Bon relationnel, aptitude au pilotage d'équipe et reporting au comité de direction.



Ma fonction m’amène également aujourd’hui à l’animation de la sécurité et de l'environnement.



Mes compétences :

Management de la qualité

Gestion de projets Qualité

Lean Manufacturing / Kaizen

Développement de stratégie

Plans d'expériences

ISO 9001 v2015

Résolution de problèmes (PDCA / FTA / QRQC)

Gestion de risques

PDCA Amélioration continue

Management par la qualité

Conduite d'audits

Audit

ISO 900X Standard