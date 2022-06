Jonathan BONNIN

Bonjour



Ingenur plasturgiste (ISPA)



Secteur automobile service Production, méthodes et R&D



Apprentissage equipementier AUTOMOBILE (Rang 1)



6 ans dans l'industrie automobile



maitris: types d'injections (gaz/eau/moussant/ deco dans le moule)

matières plastiques classic et technique

peinture plastique (hydro et soalvante)

contacts:fournisseurs et cleints PSA RSA et ...



Mes compétences :

Plasturgie