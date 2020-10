Antoine RABAIN

Président fondateur GECKOSPHERE

Expert transition énergétique et économie maritime



Conseil expert du triptyque Énergie · Climat · Océan



Près de 15 années dexpérience dans le conseil en stratégie pour le compte dindustriels leaders, de start-up, dinvestisseurs privés et publics, ou encore dinstitutionnels au sens large (Gouvernements, Régions, Commission Européenne, pôles de compétitivité, ports, agences de développement économique, ).



3 principaux métiers :

1/ Laide à la décision stratégique des entreprises & des investisseurs

2/ L'élaboration de politiques publiques

3/ La formation et la montée en compétences des équipes au sein des entreprises, institutionnels et académiques sur les sujets liés à l'enjeu systémique du dérèglement climatique, à la transition énergétique et à l'économie du carbone



En outre :

Antoine est référencé depuis 2015 comme expert économique, stratégique et financier par BPI France.

Il dispense depuis 2008 des cours au sein de Grandes Ecoles (Centrale, EIVP, Ensta, HEC paris, Isen, Supaero, ).

Il est depuis 2012 Président du Club Economie Verte de lassociation des HEC Alumni.

Il co-préside depuis 2019 le Groupe Synergie POMU (Plateformes Offshore Multi-Usages) du Cluster Maritime Français, qui rassemble des concepteurs, constructeurs et utilisateurs potentiels de ce type dinfrastructures maritimes innovantes, dont la vocation est d'intégrer plusieurs activités en mer entrant en synergies industrielles (économie circulaire).