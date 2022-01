Antoine SOLOMANANA

En tant que Transcripteur, Traducteur-Interprète et Formateur de langue indépendant, j'offre les services suivants:

Enseignement de l'anglais, français et malagasy pour affaire ainsi que académique.

Traduction de document domaine générale ainsi que technique anglais vers français et malagasy.

Type d'interprétation offerte:

simultanée

consécutive

liaison

téléphonique

Transcription fichier audio ou video français, anglais et malagasy



Mes compétences :

Traduction générale, marketing et technique: langues de travail: anglais français et malagasy

Intérpretation:, langues de travail Malagasy: français et anglais

Trasncription: ausdio ou video anglais, français et malagasy

Formation

Marketing